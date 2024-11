Brytyjski premier w opałach

Wielkie zwycięstwo Partii Pracy w lipcowych wyborach parlamentarnych (przypomnijmy: w Izbie Gmin 411 mandatów na 650, niemal dwie trzecie składu), zrodzone z wielkich oczekiwań, przyniosło równie wielkie rozczarowanie. Mówią o tym wszystkie badania opinii podsumowujące 100 dni Keira Starmera. Najnowszy sondaż instytutu YouGov jest wręcz fatalny: dobrze ocenia go tylko 26 proc., źle – aż 58 proc.

Początki Rishiego Sunaka, jego poprzednika, choć też nienadzwyczajne, były lepsze: 29 proc. ocen dobrych, 53 proc. złych. Obu daleko do konserwatysty Davida Camerona, który w 2010 r. odebrał władzę Partii Pracy. Jego działania u progu rządów akceptowało 59 proc, odrzucało tylko 32 proc. Czy premierzy są coraz gorsi czy też oczekiwania wobec nich coraz większe? Imigracja, służba zdrowia, przemiany obyczajowe – w Wielkiej Brytanii, jak niemal wszędzie, rządy stoją wobec tych samych, bardzo trudnych problemów. Politycy, by uspokoić nastroje, odpowiadają lawiną obietnic. Rozbudzają oczekiwania – a to, skoro większości obietnic nie da się spełnić od razu, a czasem w ogóle, jest samobójstwem.