"Rota" ze zmienionym tekstem. Minister edukacji uderza w PiS

Oburzenie w mediach społecznościowych wzbudziło zdjęcie jednej ze stron podręcznika do języka polskiego. Chodzi o "Oblicza epok" Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

W podręczniku zmieniono treść "Roty" autorstwa Marii Konopnickiej. Zamiast "nie będzie Niemiec pluł nam w twarz", jest "nie będzie Krzyżak pluł nam w twarz".

Jest reakcja minister edukacji

"Zakłamanie i hipokryzja polityków i środowisk PiS jak w soczewce. Pełni frazesów o patriotyzmie, a za ich czasów pojawił się podręcznik ze zmienioną treścią »Roty«. Podręcznik pt. »Oblicza epok« został dopuszczony do użytku w lipcu 2020 r. przez ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego z PiS. Wniosek o dopuszczenie został złożony w maju tego samego roku" – napisała w piątek na portalu X minister edukacji Barbara Nowacka.

"W trosce o prawdę historyczną, zwróciłam się do Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych o przywrócenie w podręczniku oryginalnego zapisu »Roty« – zgodnego z rękopisem Marii Konopnickiej. A w tym roku, moją decyzją, »Rota« została wpisana na listę lektur obowiązkowych. Wcześniej nie było" – stwierdziła polityk.

Pieśń, która mogła stać się hymnem

"Rota" to napisany w 1908 r. na Śląsku Cieszyńskim wiersz Marii Konopnickiej. Składa się z czterech zwrotek, z czego trzy stanowią kanon jednej z polskich pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem, do której muzykę napisał Feliks Nowowiejski. Utwór powstał pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości "Rota" była konkurentem "Mazurka Dąbrowskiego" do określenia mianem hymnu narodowego.

Pieśń została po raz pierwszy publicznie wykonana przez kilkuset chórzystów z terenów objętych zaborami 15 lipca 1910 r. w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zorganizowanej w rocznicę 500-lecia zwycięstwa Polski w bitwie pod Grunwaldem.

