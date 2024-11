Pojednania czas

Chociaż zakopanie topora wojennego między Edytą Górniak a Dodą Elektrodą to dla świata show-biznesu wydarzenie tak ważne, że kto wie. Spierające się od lat piosenkarki spotkały się za kulisami finału „Tańca z gwiazdami”. Media liczyły, że panie znów skoczą sobie do gardeł, ale wydarzyło się coś odwrotnego. Nie dość, że ucięły sobie miłą pogawędkę, to na jej koniec padły w objęcia. Doda potwierdziła, że zakończyła konflikt z Edzią. – Nie będę mówić, o czym rozmawiałyśmy, bo to są nasze prywatne sprawy, nie robimy tego na pokaz. Ja podeszłam i się cieszę. To jest koniec pewnej epoki, pogodziłyśmy się – przyznała. Z kolei Edzia wyznała, że jest pozytywnie zaskoczona. – Jestem bardzo mile zaskoczona. Być może zbliżające się święta to jest czas magii – wskazała.