Zaobserwować ją można z łatwością choćby w wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Estonii, Margusa Tsakhna. Stwierdził on, że europejskie kraje należące do NATO powinny być gotowe do wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę, by „wesprzeć porozumienie pokojowe pomiędzy Kijowem i Moskwą”. Wśród kandydatów do takiego wspierania, minister niewielkiej Estonii, której ilość obywateli nie przekracza liczby mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, zechciał z nazwy wymienić Wielką Brytanię i Polskę. „Wielka Brytania ma szansę i pełną odpowiedzialność przejąć wiodącą rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa Ukrainy, a Polska już teraz odgrywa w tym bardzo aktywną rolę” – podkreślił naszą skłonność do poświęceń estoński minister.