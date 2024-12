Sensacja po polsku

Ma wyrazistego bohatera, może nadto jednowymiarowego, ale do zaakceptowania, interesującą, od pierwszej strony wciągającą fabułę, wartką akcję przemieszczającą się z Polski do Anglii i z powrotem, niezłe dialogi i – co w „Ofierze” najważniejsze – wyraźnie nazywa się tu zło złem, a dobro dobrem. Powiedzieć, że jest to niemal gotowy scenariusz na kasowy film, byłoby truizmem, ale tak właśnie jest. Naprawdę jednak zafascynowała mnie powieść czymś innym, przynależącym – jak by się zdawało – do innego rodzaju literatury, a mianowicie odniesieniami do PRL-owskiej przeszłości, i to tej najbardziej mrocznej.