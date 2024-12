"Kolejne zwycięstwo". Matecki wygrał proces z dziennikarzem "Gazety Wyborczej"

"Prawda zwycięża! Wygrałem proces z Andrzejem Kraśnickim z »Gazety Wyborczej«, który w artykule pełnym kłamstw pomówił mnie o działania, których nigdy nie podjąłem. Sąd potwierdził, że publikacja »GW« była nieprawdziwa. Wyrok? Już prawomocny. Kraśnicki musi mnie przeprosić na łamach »Gazety Wyborczej«, zapłacić nawiązkę oraz pokryć koszty sądowe. To jasny sygnał, że nawet media głównego nurtu muszą ponosić odpowiedzialność za swoje słowa!" – przekazał w poniedziałek na portalu X poseł PiS Dariusz Matecki.

"»Gazeta Wyborcza« udowodniła po raz kolejny, że bliżej jej do fabryki hejtu niż rzetelnego dziennikarstwa. Atakują, manipulują, niszczą reputację, a kiedy przychodzi czas prawdy – przegrywają w sądach. To kolejne sądowe zwycięstwo, przypomnę, że wygrałem już sprawy sądowe między innymi z Platformą Obywatelską, czy Izabelą Leszczyną. Nie pozwolę, by kłamstwa wpływały na moją działalność publiczną. Walczę o prawdę i będę to robił dalej, chociaż bodnarowcy będą wylewać kolejne pomyje" – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości, zamieszczając treść wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie.

"Niezgodne z prawdą i szkodliwe dla reputacji polityka"

Sprawa dotyczy publikacji portalu Wyborcza.pl z 17 grudnia 2020 r. Andrzej Kraśnicki zarzucił ówczesnemu radnemu Solidarnej Polski w Szczecinie Dariuszowi Mateckiemu "utrudnianie" obchodów 50. rocznicy Grudnia '70. Sąd uznał oskarżonego dziennikarza za winnego zniesławienia.

Sąd orzekł, że Andrzej Kraśnicki w artykule pt. "Radny Matecki zepsuł rocznicową uroczystość weteranowi Grudnia '70. Uniemożliwił mu zabranie głosu" dopuścił się naruszenia art. 212 § 2 Kodeksu karnego. Treści zawarte w artykule zostały uznane za niezgodne z prawdą i szkodliwe dla reputacji polityka. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że publikacja mogła narazić pokrzywdzonego na utratę zaufania niezbędnego w prowadzeniu działalności politycznej.

