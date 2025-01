"Żadnej możliwości manewru". Marciniak odpowiada Domańskiemu

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r., realizując tym samym decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Sędzia Sylwester Marciniak podkreślił, że decyzja PKW nie daje – zgodnie z prawem – "żadnej możliwości manewru" ministrowi finansów. Andrzej Domański ma obowiązek zrealizować uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej.

Szef PKW: Uchwała jest jednoznaczna

– Uchwała jest jednoznaczna i wynika z przepisów. Przepisy Kodeksu wyborczego są w tym miejscu jasne i nie wskazują one, by możliwe było podejmowanie uchwał w sprawie wykładni uchwały. Nie widzę podstaw do podjęcia kolejnej uchwały. Jako przewodniczący [PKW – red.] zażądałem od ministra finansów uściślenia, na jakiej podstawie oczekuje nowej uchwały – powiedział Sylwester Marciniak w rozmowie z dziennikarzami.

– Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek wykonywania orzeczeń Sądu Najwyższego. Ciało to nie jest sądem, choć zasiadają w nim sędziowie – zaznaczył.

Zamieszanie wokół pieniędzy dla PiS

W środę minister finansów skierował kolejne pismo do Państwowej Komisji Wyborczej. Andrzej Domański domaga się "wyjaśnienia wątpliwości" w sprawie uchwały PKW dot. sprawozdania finansowego PiS.

Szef resortu finansów wskazał, że jego prośba wynika m.in. z zasady zaufania do państwa i pewności prawa (art. 2 ustawy zasadniczej), rzetelności i sprawności działania władz publicznych (tu minister wskazuje preambułę), zasady legalizmu (art. 7 konstytucji), a także współpracy organów administracji przy realizacji zadań publicznych.

8 stycznia Andrzej Domański zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię podjętej przez nią pod koniec grudnia uchwały w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości.

Dzień później szef PKW Sylwester Marciniak w odpowiedzi na pismo ministra finansów zwrócił się "z uprzejmą prośbą o niezwłoczne wskazanie podstawy prawnej wniosku o wykładnię uchwały PKW w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS".

