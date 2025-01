Minister przemysłu przekonuje: Jesteśmy w zakresie gazu samowystarczalni

Podczas środowego wydarzenia związanego z zakończeniem rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu polityk podkreśliła, że gwarantuje on bezpieczeństwo energetyczne i niezależność kraju.

– Jesteśmy w zakresie gazu samowystarczalni. Nie potrzebujemy kontaktu z naszymi sąsiadami ze Wschodu – podkreśliła minister przemysłu.

Rząd zapowiada wsparcie

Czarnecka zapowiedziała szerokie wsparcie ze strony rządu dla inwestycji zmierzających do zapewnienia niezależności energetycznej Polski.

W wydarzeniu wziął udział również pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Wojciech Wrochna. Jego zdaniem inwestycje w infrastrukturę energetyczną "są trudne, a ich realizacja trwa długo". Podkreślił, że decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu została podjęta prawie 20 lat temu.

– Bezpieczeństwo energetyczne ma wymiar gospodarczy, ale daje nam też niezależność w znaczeniu politycznym, militarnym – zaznaczył polityk.

Dostawy gazu ciągle rosną

Odbiór LNG w Świnoujściu był od początku jednym z filarów strategii dywersyfikacji importu gazu do Polski. Udział dostaw drogą morską pod kątem całkowitego zaopatrzenia w ten surowiec systematycznie rośnie. W 2016 roku LNG stanowiło ok. 8 proc. dostaw gazu z zagranicy. W 2023 roku udział ten wzrósł do niemal 46 proc. całego importu błękitnego paliwa do Polski.

"Dalsze zwiększenie importu LNG oraz rozwój działalności koncernu w tym segmencie umożliwi m.in. zakończenie rozbudowy Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz planowane na 2028 rok uruchomienie drugiego, polskiego gazoportu w Zatoce Gdańskiej. W efekcie tych inwestycji łączna roczna przepustowość obu instalacji osiągnie ponad 14 mld m3 gazu ziemnego w stanie lotnym" – przekazał Orlen w komunikacie z lipca ubiegłego roku.

Koncern odebrał wówczas w Świnoujściu 300. transport skroplonego gazu ziemnego. Ładunek dotarł w zbiornikach gazowca Prism Courage z USA. Od uruchomienia terminalu spółka odebrała tą drogą prawie 24 mln ton LNG.

