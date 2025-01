Dał nam przykład Trump

W przypadku Trumpa sprawa jest jasna: został wybrany przez naród amerykański po to, żeby służyć Ameryce najlepiej, jak potrafi. Jego hasło i zarazem obietnica, że przywróci wielkość Ameryce, jest wypełnieniem podstawowego zadania polityka demokratycznego. Nie ma on realizować wymyślonych przez wąskie grono znawców idei, ale kierować się interesem własnych obywateli. Jest ich sługą. Jest ich przedstawicielem. Nie zdobywa poparcia politycznego po to, by później sprzedać się innym siłom i instytucjom, ale ma wypełnić złożone obywatelom obietnice. To, można powiedzieć, demokracja w stanie czystym.