Beger zapytana o śmierć Leppera: Wszystko już zapomniałam, nie napiszę tej książki

W wersję o samobójstwie Andrzeja Leppera od początku nie wierzyła Renata Beger. Była polityk była gościem Radia Zet, gdzie w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim mówiła o tym, jak grożono jej w przeszłości. Beger przyznała, że Lepper bardzo dużo wiedział o "ciemnych interesach" polityków i wskazała tutaj na umowę dotyczącą handlu gazem. Podkreśliła, że przed samym Lepperem zginęło trzech jego współpracowników. – Nikt mi nie wmówi, że to było samobójstwo – stwierdziła. Jak dodała, Lepper był osobą bardzo wierzącą i na pewno nie zdecydowałby się na odebranie sobie życia. – Bardzo dobrze go znałam, w różnych sytuacjach byliśmy (...). On zawsze widział, że po deszczu będzie słońce – podkreśliła.

Beger: Już wszystko zapomniałam

Beger była m.in. pytana o to, czy nie bała się, że po Lepperze również i jej zostanie "popełnione samobójstwo" (takiej formy w pytaniu użył jeden z internautów).

– Tak, bałam się. Dlatego się wyciszyłam – odparła.

Beger dopytywana przyznała, że nie mówi wszystkiego, co wie o śmierci Leppera, gdyż boi się ludzi, którzy jej grozili w przeszłości. – Mówili, bym nie pisała książki. Chciałam tam zapomnieć wszystko co wiem, ale już to zapomniałam – mówiła. Jak dodała, "ciągle się boi". Gdy Rymanowski chciał ją dopytać, była polityk poprosiła o zmianę tematu.

Tajemnica śmierci Andrzeja Leppera. Zginęło jego trzech współpracowników

Były wicepremier, lider Samoobrony Andrzej Lepper został znaleziony martwy w warszawskim biurze swojej partii 5 sierpnia 2011 roku. Według oficjalnej wersji, polityk popełnił samobójstwo przez powieszenie. Miał cierpieć na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.

W to, że Lepper mógł targnąć się na swoje życie nie wierzą jego przyjaciele i część komentatorów. Zwracają oni uwagę, że przed śmiercią Leppera zginęła trójka jego współpracowników: prawnicy Róża Żarska i Ryszard Kuciński oraz były doradca Wiesław Podgórski.

