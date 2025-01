Chiny vs USA w AI. Sankowski: Prawdopodobnie zdobyli ostatni bastion

Chiński model sztucznej inteligencji DeepSeek-R1 niedługo po debiucie stał się najczęściej pobieraną bezpłatną aplikacją w Apple App Store w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając ChatGPT OpenAI i mocno wpływając na amerykańską giełdę.

DeepSeek. Sankowski: Chiny dominują nad USA w AI

Do sprawy odniósł się informatyk i dr hab. nauk matematycznych Piotr Sankowski. "Model DeepSeek jest porównywane do wystrzelenia Sputnika, po którym zachód obudził się do wyścigu w technologiach kosmicznych. Niestety, tamta sytuacja zupełnie nie odzwierciedla aktualnego stanu rzeczy z AI. Chiny od lat dominują nad Stanami w rozwoju AI, a NLP były ostatnim bastionem dla Stanów, gdzie jeszcze walka trwała" – napisał na X profesor UW.

NLP (Natural Language Processing) to w informatyce to dziedzina sztucznej inteligencji zajmująca się przetwarzaniem i analizą języka naturalnego przez komputery. Celem NLP jest umożliwienie maszynom rozumienia, interpretowania, generowania i manipulowania ludzkim językiem w sposób użyteczny.

"Prawdopodobnie zdobyli ostatni bastion"

"Aby sobie z tego zdać sprawę wystarczy spojrzeć na Critical Technology Tracker prowadzony przez Austrialian Strategic Policy Institite aby zdać sobie sprawę, że w badaniach nad NLP Chiny właśnie wyprzedziły USA – lewy obrazek" – napisał, podając link do źródła.

Sankowski dodał, że Natomiast, ASPI prowadzi też ranking w 5 innych technologiach AI, tzn.:

Advanced data analytics,

AI algorithms and hardware accelerators,

Machine learning,

Advanced integrated circuit design and fabrication,

Adversarial AI.

"W tym kontekście warto spojrzeć na listę pięciu topowych krajów dla każdej technologii i zobaczymy, że w każdym z pięciu powyższych Chiny dominują nad Stanami, a w pierwszych trzech ASPI ocenia nawet, że istnieje istotne ryzyko monopolizacji tych technologii AI przez Chiny" – przekazał.

"Czyli to nie chodzi o to, że jakaś mała firma w Chinach nadgoniła za korporacjami w Stanach, ale kraj o ogromnych ambicjach i wieloletniej strategii rozwijania AI prawdopodobnie zdobył ostatni bastion specjalizacji tej technologii, czyli NLP" – podsumował.

