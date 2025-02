"Bezwstyd". Wipler zawiadamia prokuraturę ws. działań policji

Wirtualna Polska opisała kulisy zatrzymania 66-letniej emerytki, która miała kierować groźby pod adresem Jerzego Owsiaka. Wobec kobiety zastosowano środki, które budzą poważne zastrzeżenia. Oburzenie działaniami policji wyraził m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

W sprawie działań policji zostało również złożone zawiadomienie do prokuratury. Jak przekazał poseł Konfederacji Przemysław Wipler, działania funkcjonariuszy wobec starszej kobiety były szokujące.

"Bezwstyd, służalczość i przekroczenie uprawnień w wydaniu policjantów. Składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie" – napisał polityk na swoim koncie na platformie X.

Szokujące działania policjantów

66-letnia kobieta napisała na Facebooku szefowi WOŚP "giń człeku". Wpis pojawił się 12 stycznia pod postem WOŚP. "giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT" – napisała Izabela Majewska. To wywołało natychmiastowe działanie policji i szybkie ujęcie seniorki.

Wpis, niemal natychmiast po publikacji, zauważyli funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja wystąpiła do operatora Facebooka o przekazanie danych osoby, która dokonała wpisu. Informacja została przekazana. Podobnie z danymi od firmy telekomunikacyjnej.

Mieszkanie kobiety zostało przeszukane, ale bez zgody sądu, tylko "na legitymację", co uzasadnia się pilnością sprawy.

– Ta cała sprawa, od samego początku do samego końca, to jakiś żart – przekonuje dr hab. Szymon Tarapata, karnista z UJ. Adwokat dodaje, że byłoby to wszystko nawet śmieszne, gdyby nie fakt, że to ośmieszanie polskiego państwa. – W tej sprawie, przede wszystkim, nie ma ani groźby bezprawnej, ani nawoływania do popełnienia zbrodni – dodał ekspert.

