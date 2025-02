Unia chce "uprościć" Unię, a Tusk – Tuska. Czyli komedia w dwóch aktach

Artykuł zamieszczony na czołówce „Rz”, czyli wyeksponowany jako główny artykuł tego wydania dziennika, zaczynający się zawsze na jego pierwszej stronie – jako główny artykuł tej pierwszej strony, a kończący się wewnątrz numeru. W tym przypadku zajmował on także aż całą stronę A15, która w dodatku była otwarciem sekcji „Ekonomia & rynek”. Był to więc – zdaniem redaktorów gazety – temat niezwykle ważny, wart aż takiej ekspozycji.

Artykuł ów otwierał lead, który nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do wagi i powagi całej sprawy. A brzmiał on tak: „W tym tygodniu urzędnicy Komisji Europejskiej spotkają się z przedstawicielami biznesu, by spytać ich, co sprawia im największe biurokratyczne problemy. Efektem ma być pakiet regulacji do zmian”. Z kolei artykuł wewnątrz wydania, zamieszczony na stronie A15, zaczynał się tak: „Jeszcze w lutym Komisja Europejska przedstawi pierwszy pakiet regulacji do zmian i uproszczenia. Kolejne omnibusy jeszcze w tym roku. Ale wcześniej urzędnicy wysłuchają przedstawicieli biznesu”.