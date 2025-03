Przehajpowany

Dlatego o kulcie, którym lewicowo-liberalne media i salony otaczały zmarłego niedawno Mariana Turskiego, piszę z pewnym opóźnieniem. Nie chcę ujmować szacunku należnego świadkowi straszliwych czasów, ale uczynienie go, tylko z racji tego, że był więźniem Auschwitz i przeżył, najwyższym autorytetem, a z tym wszystkim pałką do okładania politycznych wrogów jest zbyt charakterystyczne, by nie zaprotestować.