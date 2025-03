Ryż po włosku

Ryż trafił do Europy w VII w. dzięki Arabom, a następnie dalej do Afryki, obu Ameryk i Australii. Jego znaczenie w świecie jest ogromne, gdyż jest to drugi, zaraz po pszenicy, produkt roślinny o tak szerokim zastosowaniu. Używa się go zresztą nie tylko w kuchni, lecz także w przemyśle kosmetycznym.