Ezviz Smart Home Sensor Kit

Szybka instalacja, banalnie prosta obsługa, powiadomienia o alarmie w bezpłatnej aplikacji, minimalistyczne wzornictwo, skuteczność działania, możliwość łatwej rozbudowy systemu oraz świetny stosunek ceny do jakości – to największe zalety czteroelementowego zestawu czujników do inteligentnego domu chińskiej marki Ezviz.

Nie każdy już na etapie budowy domu zdecydował się na projekt mający uczynić jego cztery kąty „inteligentnymi”. Nie każdy ma również możliwość i pieniądze, aby wydać fortunę na nową instalację. Wiedzą o tym doskonale producenci elektroniki, którzy oferują stosunkowo tanie, bezprzewodowe systemy do inteligentnego zabezpieczenia domu lub mieszkania.