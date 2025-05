"Łasi się do Trumpa i donosi na swój kraj". Sienkiewicz atakuje Nawrockiego

O spotkanie kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem Sienkiewicz był pytany w piątek w Polsat News.

– Nie bardzo zrobiła na mnie wrażenie ta wizyta w Białym Domu. Już parę miesięcy temu byłem przekonany, że tak słaby kandydat będzie musiał szukać poparcia u Trumpa. Przecież PiS jest trumpowski w całości, jakby nie dostrzegając, że cały świat ma problem z Trumpem – powiedział.

Trump przyjął Nawrockiego w Białym Domu. "Akt rozpaczy"

Według Sienkiewicza "Trump tak naprawdę rozwala świat, ale oni (PiS – red.) się do niego przytulają". Podkreślił, że "prezydenta w Polsce będą wybierać Polacy, nie Trump i nie Amerykanie, w związku z tym, gdyby miesiąc spędzał pan Nawrocki w Stanach Zjednoczonych, nie sądzę, żeby mu to przydało szczególnego znaczenia". – Mam wrażenie, że jest to raczej akt rozpaczy – dodał.

Dalej mówił, że widzi w tym "objaw niesłychanej hipokryzji PiS, bo kiedy polscy parlamentarzyści – zgodnie z uprawnieniami, jakie posiadają – skarżyli się w Unii Europejskiej na łamanie prawa UE przez rząd PiS poprzez zamach na wolne sądy, to byli okrzyczani zdrajcami".

– A tutaj pan Nawrocki łasi się do Trumpa i donosi na swój własny kraj. To jest rodzaj hipokryzji, który jest na poziomie komizmu – cenił.

Sienkiewicz: Interwencje PO w Brukseli? Tu nie ma symetrii

Przekonywał, że "interwencje polskich europarlamentarzystów ówczesnej opozycji w Brukseli, nie były związane z wyborami". – Były związane z ewidentnymi, poświadczonymi wyrokami TSUE naruszeniami systemu prawnego UE – stwierdził.

– To były formalne interwencje i formalne kwestie. To jest zupełnie coś innego niż mizianie się z republikańskimi senatorami i donoszenie na własny kraj przez pana Nawrockiego. Nie ma tutaj symetrii – oświadczył Sienkiewicz.

