"Ciężki poranek w sztabie Trzaskowskiego". Komentarze po spotkaniu Nawrocki-Trump

O spotkaniu poinformował Biały Dom na platformie X. "Prezydent Donald J. Trump wita polskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego w Gabinecie Owalnym" – napisano.

"Świetne spotkanie z prezydentem USA. To był zaszczyt rozmawiać o świetlanej przyszłości relacji Polska-USA" – podkreślił w swoim wpisie Nawrocki.

"Prezydent USA i przyszły prezydent Polski". Pierwsze komentarze po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem

"Poza tym, że się totalnie spaliłem na słońcu, to był całkiem udany dzień w Waszyngtonie. Prawdziwy maraton 7,5h spotkań w Białym Domu. Ale Karol świetnie to wytrzymał!" – stwierdził eurodeputowany PiS Adam Bielan, który jest razem z Nawrockim w USA.

"Prezydent USA i przyszły Prezydent Polski" – dodał Bielan w kolejnym wpisie.

"Jedyne, co sztab RT (Rafała Trzaskowskiego – red.) może z tym zrobić, to przemilczeć i liczyć, że przez majówkę się nie rozejdzie. To zresztą w ogóle jedyna rzecz, jaką sztab RT od dłuższego czasu powinien robić. Ale wiemy, że tak nie będzie. Tyle, że im bardziej będą reagować, tym więcej błędów popełnią" – uważa Marcin Kędzierski, były prezes Klubu Jagiellońskiego.

"W Waszyngtonie pseudo ambasador, opłacany z podatków, nie potrafi zbliżyć się do prezydenta USA na mniej niż kilkaset metrów. A Karol Nawrocki? Przyjeżdża i od razu spotkanie z prezydentem! Oto stawka tych wyborów – kompetencje kontra fuszerka" – ocenił Jan Kanthak, poseł PiS.

"Mocny punkt dla Nawrockiego. Twierdzenia Barbary Nowackiej, że była to tylko «wycieczka do ogrodów» ośmieszają ją samą" – napisał Piotr Semka, publicysta "Do Rzeczy".

"Ciężki poranek w sztabie Trzaskowskiego i silnych razem" – stwierdził Michał Jelonek, dziennikarz Telewizji Republika.

"Podczas gdy Karol Nawrocki w Białym Domu w Waszyngtonie spotkał się z Donaldem Trumpem, zastępca Donalda Tuska spotkał się z Donaldem Tuskiem w Sopocie. Dobrze, że nie na molo" – napisał Błażej Poboży, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

