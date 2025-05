Trzaskowski nie chce głosów Brauna? "Są granice"

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami. PKW cały czas aktualizuje wyniki z obwodów, które tradycyjnie napływają początkowo z mniejszych obwodów do głosowania. Po przeliczeniu danych z 99,7 proc. obwodów wynika, że europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce, uzyskując 6,4 proc. To właśnie wyborcy Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena mogą zdecydować o wyniku wyborów w drugiej turze.

Grzegorz Schetyna jednak nie kryje, że jest sceptyczny, jeżeli chodzi o kontakty z politykami prawicy. – Ja jestem zwolennikiem rozmowy w polityce i budowania koalicji nawet bardzo szerokich, ale uważam tak, jak wczoraj rozmawiałem z marszałkiem Bosakiem, to jest tak, że oni oczywiście są otwarci na rozmowę, tylko każdy z nich, mówi, że nie będzie głosował na Trzaskowskiego i jestem przekonany, że to, co oni dzisiaj i jutro będą mówić, nie będzie miało wpływu, ten wyborca jest bardzo różny, bardzo inny – powiedział Grzegorz Schetyna w TVN24.

Polityk jednoznacznie odciął się od wyborców Grzegorza Brauna. – Chcę się odnieść do tego, o czym mówił premier Sasin [który mówił, że wyborcy Brauna nie są antysemitami – red.]. Ja bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, jeżeli będziecie, ta narracja zostanie utrzymana i będziecie mieli pokusę odwoływania się w tej kampanii, w tych 12 dniach, które są przed II turą do polityki, aktywności i Grzegorza Brauna jako polityka, to jest wasz koniec, są granice, których przekroczyć nie można i nie można ich zaakceptować i tu nie ma żadnej ceny – stwierdził Schetyna.

Wyniki I tury. Wysokie poparcie dla prawicy

PKW cały czas aktualizuje wyniki z obwodów, które tradycyjnie napływają początkowo z mniejszych obwodów do głosowania.

Tak przedstawiają się dane z 99,7 proc. obwodów:

1. Rafał Trzaskowski – 31,3 proc.

2. Karol Nawrocki – 29,5 proc.

3. Sławomir Mentzen – 14,8 proc.

4. Grzegorz Braun – 6,4 proc.

5. Szymon Hołownia – 5 proc.

6. Adrian Zandberg – 4,8 proc.

7. Magdalena Biejat – 4,2 proc.

8. Krzysztof Stanowski – 1,2 proc.

9. Joanna Senyszyn – 1,1 proc.

10. Marek Jakubiak – 0,8 proc.

11. Artur Bartoszewicz – 0,5 proc.

12. Maciej Maciak – 0,2 proc.

13. Marek Woch – 0,1 proc.

Czytaj też:

Trzaskowski zabrał głos: Niepokoi mnie poparcie dla skrajnej prawicyCzytaj też:

"6,2 proc. Polaków to antysemici. Polska brunatnieje". Dziennikarka grzmi po wyborach