Ludzie, opamiętajcie się!

Pieczeń rzumska II Ktoś wrzucił do rynsztoka, czyli włoskiego Internetu, cuchnący, obrzydliwy wpis: „Życzę córce Meloni, by przytrafiło się jej to samo, co tej dziewczynie z Afragoli”.

Córka pani premier, Ginevra, ma dziewięć lat. Natomiast dziewczyna z Afragoli to 14-letnia Martina Carbonara. Zamordował ją kilkoma uderzeniami kamieniem w tył głowy jej 19-letni chłopak. Zdaniem lekarzy wielominutowa agonia była męczarnią. Morderca ukrył ciało w pobliskiej szopie, wrócił do domu, umył się i przebrał. Następnego dnia wziął udział w poszukiwaniach dziewczyny. Policja nabrała podejrzeń. Podczas przesłuchania morderca przyznał się do winy. Tłumaczył, że zabił Martinę, bo zamiast go przytulić, odwróciła się plecami.

