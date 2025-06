Początki Lady Pank

Nie przeszkodziło mu to stać się jednym z najlepszych instrumentalistów w kraju, a ważnym etapem jego kariery było dołączenie do zespołu Budka Suflera. W jej szeregach wziął udział w nagraniach trzech albumów studyjnych i zaczął też komponować. Jego najbardziej udanym utworem, który zresztą został włączony do repertuaru grupy, jest „Nie wierz nigdy kobiecie”. Zwiastował on już styl Lady Pank z charakterystycznym brzmieniem gitary, który miał się stać wizytówką formacji.