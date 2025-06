"Afera taśmowa 2.0". Rosati: Inwigilacja adwokatów jak podsłuch w konfesjonale

Telewizja Republika ujawniła w sobotę całość nagrania, którego fragment kilka dni wcześniej pojawił się w mediach należących do braci Karnowskich. Na taśmach zostali nagrani Donald Tusk oraz Roman Giertych. Na opublikowanych taśmach politycy rozmawiają o sytuacji wewnątrz partii, którą wówczas rządził Grzegorz Schetyna. Giertych żali się Tuskowi, że ówczesny lider PO uniemożliwił mu start do Senatu z okręgu, w którym miałby szanse zdobyć mandat. Dalej mecenas mówi o tym, jak "pomógł" Stanisławowi Gawłowskiemu w kampanii wyborczej.

Szef NRA: Nadużycie władzy

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, opublikował komentarz, w którym zwraca uwagę na aspekt tajemnicy adwokackiej. "Ujawnione nagranie rozmowy Pana Premiera Donalda Tuska i Pana adw. Romana Giertycha potwierdza, że Pegasus był używany do inwigilacji bez podstawy prawnej, bez związku z bezpieczeństwem państwa. To po prostu nadużycie władzy. Bezprawne podsłuchiwanie obywateli, w tym adwokatów" – stwierdza.

"Jak powszechnie wiadomo, adw. Roman Giertych był wówczas pełnomocnikiem lub obrońcą w wielu sprawach, w tym w sprawach będących w zainteresowaniu opinii publicznej. Kontrolowanie telefonu adwokata to działania wprost naruszające tajemnicę adwokacką i obrończą, które w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości. Respektowanie tych tajemnic to wyraz szacunku dla konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich, w tym prawa do prywatności oraz prawa do obrony, które chroni Konstytucji RP, ale także prawo międzynarodowe. Inwigilacja adwokatów nie różni się niczym od zamontowania podsłuchu w konfesjonale" – podkreśla Rosati.

