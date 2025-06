Sondaż: Oto co o Bodnarze sądzą Polacy

Pracownia SW Research zapytała Polaków o to, jak oceniają pracę ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Na pytanie, "czy uważasz, że Adam Bodnar dobrze sprawuje urząd ministra sprawiedliwości" 35,9 proc. respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Odpowiedź "nie" wybrało 35,3 proc. badanych. Aż 28,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-25 czerwca 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Bodnar walczy o pozostanie w rządzie

Niedawno media donosiły o poważnych problemach ministra sprawiedliwości. Adam Bodnar ma walczyć o zachowanie stanowiska.

"W ciągu kilkudziesięciu godzin ma dojść do kolejnej tury rozmów na temat rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk ma bardzo poważnie rozważać dymisję ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Jego następcą mógłby zostać szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati" – informował w poniedziałek portal Onet. Bodnar ma cały czas walczyć o zachowanie posady.

Szef NRA w ostatnim czasie zabrał głos ws. ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich, mówiąc: – Takie ponowne przeliczenie głosów mógłby zarządzić także sam Adam Bodnar, gdyby prowadził takie śledztwo osobiście.

Roasti pytany w TVN24, czy byłby gotów podjąć się funkcji szefa MS po ewentualnym odwołaniu Bodnara, zaznaczył, że koncentruje się na własnej misji szefa adwokatury, a co do jego ewentualnych kompetencji do pełnienia funkcji ministerialnej wypowiedzieć mógłby się tylko premier.

