MuremZaPolskimMundurem

Od początku swoich rządów, tak tych jak i poprzednich, Tusk wykorzystywał polski mundur do brzydkich rzeczy. Pamięć generalnie mam słabą, ale doskonale pamiętam rolę policji podczas Marszów Niepodległości i może to jest subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że choć oczywiście, ze policjanci, podobnie jak inni mundurowi, przysięgają wykonywać rozkazy, to mam wrażenie, że wtedy, przynajmniej niektórzy, robili to z pewną satysfakcją. Tak samo teraz, bicie rolników podczas demonstracji, ściganie starszej pani za to, że napisała coś niesympatycznego o Owsiaku, ale brak reakcji na groźby wobec Karola Nawrockiego, nie świadczą o mundurowych najlepiej. Niestety, jak byśmy murem za mundurem nie stali, mundur nie da nikomu żelaznego immunitetu przed byciem świnią, czy choćby pogubionym człowiekiem.