Czas zatrzymać imigracyjną gorączkę

Od kilku lat polska klasa polityczna – od liberałów do samozwańczej „prawicy” – z uporem godnym lepszej sprawy przekonuje nas, że masowa, legalna imigracja to panaceum na wszystkie bolączki rynku pracy. Argument koronny? „Rośnie PKB, więc jest dobrze”. To nie tylko uproszczenie – to groźny mit, który może kosztować nas więcej niż kilka punktów procentowych we wskaźnikach. Bo PKB nie mówi wszystkiego, a już na pewno nie mówi, komu i na jakich warunkach ten wzrost służy.