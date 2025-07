Gołych nie obsługujemy

Tegoroczny Festiwal w Cannes zasłynął nie tyle z dobrych filmów, ile z zarządzenia, które nieoczekiwanie pojawiło się w statucie. „Ze względów przyzwoitości nagość jest zabroniona na czerwonym dywanie oraz w każdym innym miejscu Festiwalu”.

Nas niewiele to obeszło, ale we Francji oraz w środowiskach bliskich celebryctwu się zagotowało. Anglosaska prasa oburzona. „Jak okropnie!” – pisał Vogue US na stronie internetowej. I dalej: „W miarę zbliżania się Festiwalu Filmowego w Cannes w 2025 r. Wielka Dama Wydarzeń Filmowych zrobiła coś nie do pomyślenia: zakazała tego, co wielu uważa za jej źródło utrzymania, a mianowicie wyzywających strojów na czerwonym dywanie”. Brytyjski „Daily Mail” wyraził ubolewanie, że „dobra, staromodna przyzwoitość rzuca cień na 78. Festiwal Filmowy w Cannes”.