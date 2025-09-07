Omoga 9 Super Hybrid

To najważniejsze liczby, które charakteryzują SUV-a marki Omoda. SUV-a, który ma pokazać, że Chińczycy potrafią robić nie tylko tanie samochody, lecz także zaawansowane technologicznie auta z kabiną niczym z biznesklasy.

Jest jeszcze jedna ważna liczba: 219,9 tys. zł. Tyle trzeba zapłacić za mierzący 4,775 m długości samochód, który pod kątem designu, użytych materiałów czy nowoczesnych technologii przypomina o wiele droższe auta, jak Mazda CX-60, Lexus RX czy Audi Q5. Wzrok przykuwają m.in. świetlisty pas LED, który łączy się z reflektorami, a także 20-calowe felgi.