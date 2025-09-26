"Chińszczyzna" 

Z PÓŁDYSTANSU || Zasmakowałam w niej przed półwieczem podczas rodzinnego obiadu w "Szanghaju". W PRL-u emblematycznego przybytku gastronomii warszawskiej, serwującej potrawy rodem z Chin.
W Trzeciej Rzeczpospolitej, kiedy kulinaria Państwa Środka zaludniły mapę krajowej gastronomii, nierzadko odwiedzałem „Pekin” prowadzony przez skośnookiego kolegę ze studiów na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Niemniej najczęściej dania rodem z najludniejszego kraju na ziemskim globie pochłaniam u „Chińczyka z Senatorskiej”, mówiąc nawiasem od przeszło ćwierćwiecza usytuowanego przy ulicy Okopowej.
