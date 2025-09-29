Von der Leyen: Drzwi dla Mołdawii otwarte. "Będziemy z Tobą na każdym kroku"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej opublikowała na platformie X, w którym wyraziła zadowolenie z wyniku wyborów w Mołdawii, gdzie zwycięstwo odniosła formacja niezwiązana z Rosją.

"Żadna próba zasiania strachu lub podziałów nie może złamać twojej determinacji. Dokonałaś jasnego wyboru: Europa. Demokracja. Wolność. Nasze drzwi są otwarte. Będziemy z Tobą na każdym kroku. Przyszłość należy do Ciebie" – napisała szefowa Komisji Europejskiej.

Wybory w Mołdawii

Wybory w Mołdawii wygrała sprawująca władzę od czterech lat proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS). Według danych Centralnej Komisji Wyborczej z ponad 98 proc. komisji wyborczych, formacja ta zdobyła poparcie 49,6 proc. wyborców.

Drugie miejsce zajął prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP). Współtworzą go socjaliści, komuniści oraz partia Przyszłość Mołdawii. Na tę opcję postawiło 24,5 proc. wyborców.

Podium zamyka zajął blok Alternatywa, związany z określanym jako prorosyjski burmistrzem Kiszyniowa Ionem Czebanem.

