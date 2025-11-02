Wojna zaścianków
Jacek Komuda
Jacek Komuda Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ Hołuczków pod Sanokiem, koło Tyrawy Wołoskiej w Górach Słonnych, który w XVII w. służył za schronienie beskidnikom i opryszkom, stał się w 1655 r. areną krwawej wojny pomiędzy dwoma rodami szlacheckimi.

Śmiało posłużyć ona mogła za inspirację do późniejszej „Zemsty” Aleksandra Fredry. A wiadomo wszak, że sztuka oparta była na rzeczywistych dziejach właścicieli zamku Kamieniec w Odrzykoniu – Piotra Firleja i Jana Skotnickiego. Jednak w porównaniu ze wspomnianą komedią, historia związana z Hołuczkowem to mroczny, sanocki eastern.

Zwada rozpoczęła się pomiędzy dwoma rodzinami – Jarockimi, właścicielami Hołuczkowa, i Dybowskimi; jak zwykle w tego typu sprawach nie wiadomo, jaki był powód tego zatargu. Wszystko zaczęło się od zajazdu Wojciecha Dybowskiego, który urządził go ze swymi dwoma synami. Napadli we wspomnianej wsi na dwór Jarockich, następnie schwytali ich sługę lub dalekiego krewnego, niejakiego Kowalskiego, i – jak podaje Władysław Łoziński – utopili go w Sanie.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

