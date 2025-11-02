Fejkowa rocznica

Stało się to jednocześnie przyczynkiem do demaskacji fałszu oficjalnej wersji śmierci kapłana.

Z najnowszych analiz historyków i prokuratorów wynika, że ksiądz nie został zamordowany 19 października 1984 r., ale pięć dni później. Z relacji osób odsuniętych od śledztwa wynika, że kiedy w areszcie siedzieli już obwinieni za morderstwo esbecy, ksiądz przebywał w bunkrze w Kazuniu, wciąż torturowany przez służby wojskowe od gen. Kiszczaka.