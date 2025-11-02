Fejkowa rocznica

DEKAMERONKI Media obiegły ostatnio rozmowy na temat śmierci bł. ks. Popiełuszki. Było to spowodowane rocznicą jego męczeńskiej śmierci przypadającą 19 października.
Stało się to jednocześnie przyczynkiem do demaskacji fałszu oficjalnej wersji śmierci kapłana.
Z najnowszych analiz historyków i prokuratorów wynika, że ksiądz nie został zamordowany 19 października 1984 r., ale pięć dni później. Z relacji osób odsuniętych od śledztwa wynika, że kiedy w areszcie siedzieli już obwinieni za morderstwo esbecy, ksiądz przebywał w bunkrze w Kazuniu, wciąż torturowany przez służby wojskowe od gen. Kiszczaka.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
