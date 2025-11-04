Wybuchnie wielka afera? Gadowski: Pralnia brudnych pieniędzy w Polsce

Polska nie znalazła się we władzy oligarchów. Znalazła się oczywiście we władzy służb, we władzy różnych innych koterii, ale nie we władzy oligarchów, tak jak Ukraina. Teraz, możemy przeżyć szok, kiedy okaże się, że struktury władzy są tylko wydmuszką – mówi Witold Gadowski.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wielkie przestępstwa i wielkie pralnie brudnych pieniędzy, funkcjonują gdzieś daleko – w rajach podatkowych, w Szwajcarii, na Cyprze. Tymczasem muszę Państwa uprzedzić, że niedługo wybuchnie afera Warsaw Papers, tak jak wybuchła afera Panama Papers z kancelarią Mozaeka Fonsak. Tak, będzie afera Warsaw Papers, czyli afera wielkiej pralni brudnych pieniędzy w Polsce. Czyich pieniędzy? Pieniędzy ukraińskich oligarchów.