Ważniejsza niż Kmicic
  • Krystian KratiukAutor:Krystian Kratiuk

Ważniejsza niż Kmicic

Dodano: 
Aktorka Katarzyna Smutniak
Aktorka Katarzyna Smutniak Źródło: PAP / Łukasz Gągulski
Z INNEJ PERSPEKTYWY Mel Gibson zaskoczył wszystkich oczekujących na długo zapowiadaną kontynuację filmu „Pasja”. Okazuje się, że w ewangeliczne postacie nie wcielą się te same osoby co 20 lat temu, ale młodsi aktorzy.

Najbardziej spośród widzów na całym świecie zaskoczeni poczuli się polscy internauci – oto bowiem reżyser do roli Maryi wybrał Katarzynę Smutniak, aktorkę, która brała udział w zupełnie niechrześcijańskich czarnych protestach. Pozowała do zdjęć z twarzą wymalowaną w dość idiotyczne proaborcyjne hasła, pokazując przy tym środkowy palec zwolennikom niezabijania dzieci (w tym politykom, biskupom), więc i katolikom.

W sieci zawrzało. Wielu poczuło się oburzonych, a nawet urażonych. I ja ten stan doskonale rozumiem. Matka Boża uosabia wszak wszystko, co najlepsze, więc z całą pewnością nie aborcję, feminizm, wulgarność. Liczni polscy wierni skrzyknęli się w komentowaniu, a nawet protestach przeciwko takiej decyzji obsadowej. Niektórzy pisali e-maile do Mela Gibsona.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

