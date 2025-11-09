Ważniejsza niż Kmicic

Najbardziej spośród widzów na całym świecie zaskoczeni poczuli się polscy internauci – oto bowiem reżyser do roli Maryi wybrał Katarzynę Smutniak, aktorkę, która brała udział w zupełnie niechrześcijańskich czarnych protestach. Pozowała do zdjęć z twarzą wymalowaną w dość idiotyczne proaborcyjne hasła, pokazując przy tym środkowy palec zwolennikom niezabijania dzieci (w tym politykom, biskupom), więc i katolikom.

W sieci zawrzało. Wielu poczuło się oburzonych, a nawet urażonych. I ja ten stan doskonale rozumiem. Matka Boża uosabia wszak wszystko, co najlepsze, więc z całą pewnością nie aborcję, feminizm, wulgarność. Liczni polscy wierni skrzyknęli się w komentowaniu, a nawet protestach przeciwko takiej decyzji obsadowej. Niektórzy pisali e-maile do Mela Gibsona.