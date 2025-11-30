Zawód: Lec

Czyli w dniu, w którym od wieczora zaczynało się święto, bo – jak wiadomo – jeszcze jedną osobliwością kalendarza żydowskiego jest to, że dzień zaczyna się od nocy, mówiąc ściśle: od wieczoru, ponieważ taka jest kolejność słów w biblijnym opisie stworzenia: »I był wieczór, i był poranek – dzień jeden«. Samo sformułowanie, że dzień zaczyna się od nocy, odbieramy jako oksymoroniczne – nic dziwnego, że rodzi ono poetów, przydając słuszności słynnej opinii Marii Cwietajewej, że wszyscy poeci to Żydzi.