"Ewidentny trend". Jaki: Każdy socjolog to powie

Patryk Jaki był w piątek gościem Polsatu News. Europoseł PiS mówił o szansach swojej partii na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, które odbędą się za dwa lata. Jaki wskazywał, że obecna "moda" na prawicę zwiększa szanse PiS na sukces.

– Ludzie w czasach chaosu szukają jakiegoś porządku. Mają dość słuchania o 256 płciach, kiedy widzą, że są dwie. Mają dość słuchania, że ziemia płonie, kiedy widzą -17 za oknem, więc szukają porządku. I teraz jest pytanie, jak nasza formacja będzie w stanie na to odpowiedzieć. Rozumiem, że kierunek, który wyznaczył lider naszego obozu jest następujący: że trzeba w związku z tym znaleźć kandydata, który będzie w stanie odpowiedzieć na te trendy i przedstawić bardzo ciekawy program – powiedział Jaki.

Młody premier z PiS

Jaki komentował także niedawny sondaż, w którym zapytano Polaków o to, kto z czwórki młodych polityków PiS powinien zostać premierem. To właśnie europoseł zdobył największą ilość głosów, wyprzedzając Zbigniewa Boguckiego, Przemysława Czarnka oraz Tobiasza Bocheńskiego.

– Ja się zawsze cieszę, jak jestem rozważany w tego typu analizach, ale uważam, że nasza partia ma wielu lepszych kandydatów niż ja. Ale jestem też do dyspozycji – powiedział Jaki.

Polityk zgodził się, że wymienieni w sondażu politycy zapewne będą brani pod uwagę, gdy przyjdzie decydować o tym, kto zostanie wskazany jako przyszły premier. Jaki podkreślił, że ostateczna decyzja będzie należała do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Pomysł Kaczyńskiego

W środę 7 stycznia w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii, a więc prezydium komitetu politycznego PiS. Kilka godzin później w jednej z podwarszawskich miejscowości zebrał się na wyjazdowym spotkaniu klub parlamentarny PiS.

Według informacji portalu DoRzeczy.pl prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania ścisłego kierownictwa PiS mówił o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, prezes PiS – według naszych informacji – miał wyraźnie powiedzieć, że Mateusz Morawiecki nie stanie ponownie na czele rządu.

