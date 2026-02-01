Zasada Adamsa

Ale dużo więcej zarobił jako twórca komiksów o Dilbercie i autor złośliwych, bardzo celnych opowieści – poradników o życiu w korporacjach.

Była to postać popularna i wpływowa, zdroworozsądkowa, a więc prawoskrętna i prokapitalistyczna. Lewicy udało się dopaść Adamsa dopiero parę lat przed śmiercią (zmarł 13 stycznia tego roku), gdy na mocy cancel culture przestano go drukować w gazetach: była to kara za rasizm. Rasizm – uwaga – polegał na tym, że skomentował wyniki sondażu, według którego 26 proc. Amerykanów twierdziło, że „bycie białym nie jest OK”. I stwierdził, że czarna mniejszość to hejterzy.