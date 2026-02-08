Jastrząb, gołąb czy marionetka?

Nowy najpotężniejszy bankier świata urzędowanie rozpocznie najpóźniej w maju. Wówczas wygasa kadencja obecnego szefa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella. „Znam Kevina od dawna i nie mam wątpliwości, że przejdzie do historii jako jeden z NAJWIĘKSZYCH Przewodniczących Rezerwy Federalnej, a może i najlepszy” – ogłosił w swoim stylu amerykański prezydent Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. W ten sposób ostatecznie uciął spekulacje o tym, który z ekonomistów ostatecznie wygra wyścig o to prestiżowe stanowisko. Początkowo na giełdzie nazwisk było kilkanaście osób, następnie pięć, cztery aż zostało dwóch Kevinów: Kevin Hassett, doradca ekonomiczny obecnego prezydenta i dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej, oraz właśnie Kevin Warsh (pisałem o tym w tekście „Sprzedawać Amerykę?”, „Do Rzeczy” nr 4/2026). Donald Trump najpierw ogłosił, że potrzebuje Hassetta w Białym Domu. A kilka dni temu oficjalnie nominował Kevina Warsha.