Chińska Global Governance Initiative

Atak na Iran miał zatrzymać proces umacniania się sojuszu BRICS, detronizującego zachodnie mocarstwa z ich dotychczasowej dominującej pozycji w świecie. Podczas gdy politycy zachodni głoszą upadek świata opartego na prawie i nadejście epoki siły, Chiny budują nowy ład międzynarodowy, który cieszy się dużym uznaniem wśród państw Globalnego Południa, natomiast jest całkowicie ignorowany przez państwa zachodnie.

Opublikowany 1 września 2025 r. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej (https://www.fmprc.gov.cn) dokument „Concept Paper on the Global Governance Initiative” ma, w szczególności dla Polaków, wyjątkowe znaczenie. II Wojna Światowa rozpoczęła się od zaatakowania 1 września 1939 r. Polski przez hitlerowskie Niemcy, czego skutkiem była likwidacja państwa polskiego. Głównym celem III Rzeszy było przetworzenie Europy w jedno, podporządkowane Niemcom imperium, które zgodnie z wytycznymi niemieckich geopolityków miało stanowić odrębną przestrzeń kontynentalną. Analogiczną własną przestrzenią miała dysponować także Japonia. Ta doktryna geopolityczna stanowiła adaptację amerykańskiej Doktryny Monroe, głoszącej, iż cały kontynent amerykański jest wyłączną strefą wpływów USA. Zgodnie z wytycznymi niemieckich geopolityków świat miał zostać podzielony na kilka „przestrzeni kontynentalnych”, z których każda miała posiadać swojego hegemona, dominującego nad ludnością zamieszkałą w jego strefie wpływu.