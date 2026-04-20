Izrael namówił Trumpa do wojny z Iranem? Prezydent USA zabrał głos

"Izrael nigdy mnie nie namówił do wojny z Iranem" – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Amerykański przywódca zaznaczył we wpisie, że "skutki 7 października (2023 roku, kiedy to Hamas zaatakował Izrael – red.) utwierdziły mnie w przekonaniu, że IRAN NIGDY NIE MOŻE POSIADAĆ BRONI NUKLEARNEJ" – dodał.

Prezydent USA zarzucił mediom publikowanie fałszywych sondaży i wiadomości.

"90 proc. tego, co mówią, to kłamstwa i zmyślone historie, a sondaże są sfałszowane, podobnie jak wybory prezydenckie w 2020 roku. Podobnie jak rezultaty w Wenezueli, o których media nie lubią mówić, wyniki w Iranie będą niesamowite – a jeśli nowi przywódcy Iranu (zmiana reżimu!) będą mądrzy, Iran może mieć wspaniałą i dostatnią przyszłość!" – napisał.

Atak USA i Izraela na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych. Zamknięcie cieśniny Ormuz spowodowało wzrost cen ropy naftowej na całym świecie.

W sondażu większość Amerykanów przeciwko wojnie z Iranem

Zgodnie z sondażem Ipsos, który został przeprowadzony w pierwszej połowie kwietnia, 24 proc. Amerykanów uważa, że decyzja o podjęciu wojny przeciwko Iranowi była tego warta, biorąc pod uwagę koszty i korzyści związane z konfliktem. 51 proc. jest zdania, że operacja nie była tego warta. 22 proc. Amerykanów nie ma zdania w tej sprawie.

