Trump chwali Izrael. "Udowodnił, że jest wspaniałym sojusznikiem USA"

Donald Trump zamieścił wpis na portalu Truth Social, w którym ocenił, że „niezależnie od tego, czy ludzie lubią Izrael, czy nie, kraj ten udowodnił, że jest WSPANIAŁYM sojusznikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki”.

"Izraelczycy są odważni, nieustraszeni, lojalni i sprytni, a w przeciwieństwie do innych, którzy w obliczu konfliktu i stresu pokazali swoje prawdziwe oblicze, Izrael walczy zaciekle i wie, jak WYGRAĆ!" – dodał prezydent USA.

Atak USA i Izraela na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych. Zamknięcie cieśniny Ormuz spowodowało wzrost cen ropy naftowej na całym świecie.

Zgodnie z sondażem Ipsos, który został przeprowadzony w pierwszej połowie kwietnia, 24 proc. Amerykanów uważa, że decyzja o podjęciu wojny przeciwko Iranowi była tego warta, biorąc pod uwagę koszty i korzyści związane z konfliktem. 51 proc. jest zdania, że operacja nie była tego warta. 22 proc. Amerykanów nie ma zdania w tej sprawie.

Polacy nie pochwalają działań Trumpa w Iranie

Z kolei z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że dobre zdanie w sprawie działań amerykańskiego przywódcy wobec Iranu, ma w sumie 8,3 proc. Polaków, którzy uważają, że "działania Donalda Trumpa raczej okazały się sukcesem".

26,2 proc. pytanych twierdzi, że efekty są "mieszane". Uznali oni, że nie był to ani sukces, ani całkowita porażka.

"Raczej okazały się porażką" – tę opcję wybrało najwięcej ankietowanych, bo 57,4 proc.

Konkretnego zdania na temat działań Donalda Trumpa w Iranie nie ma z kolei 8,1 proc. badanych, którzy wybrali odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć".

