"W debacie publicznej pojawiają się różne oceny działań Donalda Trumpa wobec Iranu. Z którym z poniższych stwierdzeń zgadza się Pan/i najbardziej?" – takie pytanie zadano ankietowanym w nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Tak Polacy oceniają działania Trumpa w Iranie. Są wyniki sondażu

Dobre zdanie w sprawie działań amerykańskiego przywódcy wobec Iranu, ma w sumie 8,3 proc. ankietowanych, którzy uważają, że "działania Donalda Trumpa raczej okazały się sukcesem".

26,2 proc. pytanych twierdzi, że efekty są "mieszane". Uznali oni, że nie był to ani sukces, ani całkowita porażka.

"Raczej okazały się porażką" – tę opcję wybrało najwięcej ankietowanych, bo 57,4 proc.

Konkretnego zdania na temat działań Donalda Trumpa w Iranie nie ma z kolei 8,1 proc. badanych, którzy wybrali odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Jak działania prezydenta USA oceniają wyborcy koalicji rządzącej?

Wśród wyborców koalicji rządzącej, czyli KO, Polski 2050, PSL i Lewicy, nikt nie uznał działań Donalda Trumpa za sukces. 18 proc. badanych z tej grupy miało na ten temat mieszane uczucia, oceniając, że nie był to ani sukces, ani całkowita porażka. 76 proc. uznało je za porażkę. 6 proc. ankietowanych spośród elektoratu koalicji rządowej, wybrało opcję "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Ocena działań Trumpa wśród elektoratu opozycji

Jeśli chodzi o wyborców opozycji (Prawo i Sprawiedliwość, Razem, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna), to 14 proc. uznało poczynania Donalda Trumpa w Iranie za sukces. 39 proc. miało umiarkowane zdanie, nie uważając ich ani za sukces, ani za całkowitą porażkę. 44 proc. wyborców opozycji twierdzi, że to porażka. Odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć" wybrało 3 proc. ankietowanych.

10 proc. z grupy "pozostałych wyborów" ocenia działania prezydenta USA w Iranie pozytywnie, uważając, że "raczej okazały się one sukcesem". Także 10 proc. ma umiarkowane zdanie na ten temat. 52 proc. uważa je za porażkę. Zdania na ten temat nie ma 28 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 10-12 kwietnia 2026 roku metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.

