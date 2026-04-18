"Przykro patrzeć!!!". Trump po raz kolejny krytykuje europejski kraj

"Czy ktoś zauważył, jak źle radzi sobie Hiszpania? Ich finanse, pomimo niemal zerowego wkładu w NATO i obronę, są absolutnie przerażające. Przykro patrzeć!!!" – napisał na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Hiszpania odrzuciła nowy cel na obronność

W czerwcu 2025 roku w Hadze odbył się szczyt NATO, podczas którego wszystkie kraje, z wyjątkiem Hiszpanii, zgodziły się na nowy cel – 5 proc. PKB – dotyczący obronności.

Rząd Hiszpanii tłumaczył wówczas, że zwiększenie wydatków mogłoby zaszkodzić finansowaniu celów społecznych.

Szef MSZ Hiszpanii Jose Manuela Albaresa stwierdził, że bieżący poziom 2 proc. PKB jest wystarczający, by wspierać NATO i wywiązywać się z sojuszniczych powinności. Podkreślił, że Hiszpania aktywnie uczestniczy w misjach, wysyłając na wschodnią flankę NATO prawie 1 tys. żołnierzy.

Donald Trump wcześniej również krytykował Hiszpanię

To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump skrytykował Hiszpanię. W październiku 2025 roku amerykański przywódca sugerował, że kraj być może powinien być wyrzucony z NATO, grożąc Madrytowi cłami.

Z kolei w styczniu Donald Trump, podczas swojego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, podkreślił, że udało mu się uzyskać zgodę prawie wszystkich sojuszników z NATO na zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

Zauważył, że jedynym państwem, które się wyłamało, była Hiszpania.

– Nie wiem, co się dzieje z Hiszpanią. Dlaczego tego nie robią? Chcą to wykorzystać. (…) Będziemy musieli porozmawiać – powiedział wówczas amerykański przywódca.

