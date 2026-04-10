Trump zrealizuje swoje groźby? Ponad połowa Polaków się tego obawia

W nowym sondażu dla Onet.pl SW Research zapytał Polaków, „czy wizja ewentualnego opuszczenia NATO przez USA budzi twoje obawy?”.

52 proc. ankietowanych wskazuje, że wizja opuszczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego przez USA budzi ich zaniepokojenie.

24,8 proc. badanych odpowiedziało, że nie obawia się takiej możliwości.

Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 23,2 proc. osób.

Trump "poważnie rozważa" opuszczenie NATO przez USA

1 kwietnia Donald Trump w rozmowie z „The Telegraph” oświadczył, że poważnie rozważa wycofanie USA z NATO po tym, jak sojusznicy nie poparli działań militarnych Stanów Zjednoczonych w Iranie.

Amerykański przywódca określił Sojusz Północnoatlantycki mianem „papierowego tygrysa”.

Prezydent USA zaznaczył, że od dawna wątpił w wiarygodność NATO.

– Tak, powiedziałbym, że nie ma potrzeby ponownego rozważenia tej decyzji – powiedział Donalda Trump gazecie, gdy zapytano go, czy rozważyłby ponowne członkostwo USA w sojuszu po konflikcie.

– NATO nigdy mnie nie przekonało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys. I Putin też o tym wie, nawiasem mówiąc – dodał amerykański przywódca.

„The Telegraph” komentując zapowiedź Donalda Trumpa, ocenił, że „to najmocniejszy dotąd sygnał od administracji USA, że nie uważa już Europy za wiarygodnego partnera w dziedzinie obronności po tym, gdy europejskie kraje NATO odmówiły Trumpowi wysłania okrętów na Bliski Wschód w celu odblokowania cieśniny Ormuz”.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 8 kwietnia 2026 roku metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 810 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

