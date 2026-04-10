Trump zapowiada audyt w NATO. Niepokojące doniesienia z USA

Jak donosi "The Times", USA wywierają na sojuszników z NATO coraz większą presję, aby zaangażowali się w działania zabezpieczające Cieśninę Ormuz. Jednocześnie Waszyngton wskazuje, że państwa, które odmówią mogą spodziewać się konsekwencji.

Brytyjski dziennik pisze o niedawnej rozmowie telefonicznej prezydenta USA z premierem Wielkiej Brytanii. Politycy rozmawiali o "potrzebie opracowania praktycznego planu jak najszybszego przywrócenia żeglugi” przez Cieśninę Ormuz. Plany Trumpa dotyczące karania i zachęcania członków NATO są obecnie przedmiotem dyskusji, ale jedną z opcji jest wycofanie wojsk amerykańskich z krajów uznanych za niewystarczająco lojalne, co stanowiłoby zarówno cios militarny, jak i gospodarczy dla kraju przyjmującego.

Trump chce konkretnych działań

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział niedawno, że Donald Trump domaga się nie politycznych deklaracji, ale realnego zaangażowania militarnego. "The Times" podał, że Stany Zjednoczone planują przeprowadzić audyt wkładu każdego państwa członkowskiego Sojuszu w wysiłek militarny przed podjęciem decyzji, kto zostanie "ukarany”.

Niedawno Trump skrytykował NATO, nazywając reakcję sojuszników "bardzo rozczarowującą” i dodając, że jedynym sposobem, aby członkowie sojuszu "coś zrozumieli”, jest wywarcie na nich presji. Wcześniej amerykański polityk nazwał NATO "papierowym tygrysem".

We wtorek Donald Trump powiedział, że sytuacja miedzy sojusznikami w NATO zaczęła pogarszać się po tym, jak zaczął domagać się przekazania USA kontroli nad Grenlandią.

– Szczerze mówiąc, wszystko zaczęło się od Grenlandii. Chcemy Grenlandii. Oni nie chcą nam jej oddać. A ja powiedziałem: "Pa, pa” – powiedział Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Dziennikarze CNN zwracają uwagę, że słowa amerykańskiego prezydenta padły w przededniu wizyty sekretarza generalnego NATO w Waszyngtonie.

