"Nie chcą nam jej oddać". Trump wskazał, od czego zaczął się konflikt w NATO

Donald Trump powiedział, że sytuacja miedzy sojusznikami w NATO zaczęła pogarszać się po tym, jak zaczął domagać się przekazania USA kontroli nad Grenlandią.

– Szczerze mówiąc, wszystko zaczęło się od Grenlandii. Chcemy Grenlandii. Oni nie chcą nam jej oddać. A ja powiedziałem: "Pa, pa” – powiedział Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Dziennikarze CNN zwracają uwagę, że słowa amerykańskiego prezydenta padły w przededniu wizyty sekretarza generalnego NATO w Waszyngtonie.

Krytyka Trumpa pod adresem Sojuszu znacznie zaostrzyła się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Trump był szczególnie niezadowolony z decyzji kilku państw, które zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów oraz nie udostępniły żołnierzom USA swoich baz wojskowych.

– Korea Południowa nam nie pomogła. Australia nam nie pomogła. Japonia nam nie pomogła. Mamy 50 000 żołnierzy w Japonii i 45 000 w Korei Południowej, aby chronić ich przed Kim Dzong Unem, z którym mam bardzo dobre stosunki – stwierdził Trump podczas jednej z konferencji prasowych.

Nowa faza wojny

Sekretarz wojny Pete Hegseth zapowiedział, iż Stany Zjednoczone rozpoczynają nową, zakrojoną na szeroką skalę kampanię powietrzną przeciwko Iranowi. To odpowiedź na odrzucenie prze Iran żądań Waszyngtonu.

Przypomnimy, że prezydenta Trumpa zażądał od Teheranu zawarcia porozumienia pokojowego. Hegseth podkreślił, że decyzja Białego Domu doprowadzi do największej liczby ataków na Iran od początku tej operacji. Jednocześnie amerykański prezydent zagroził Iranowi, że jeśli odmówi podpisania porozumienia pokojowego, Teheran "nie będzie miał mostów ani elektrowni”.

Teheran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, podkreślając konieczność trwałego zakończenia wojny.

