Trump nazwał Irańczyków "zwierzętami"

– Iran można wyeliminować w jedną noc, może to być we wtorek – powiedział Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu. Rzecz dotyczyła upływu ostatecznego terminu odblokowania Cieśniny Ormuz przez władze we Teheranie. W przeciwnym razie, prezydent USA ma wydać rozkaz zbombardowania tamtejszej infrastruktury krytycznej – w tym wszystkich elektrowni i mostów w kraju.

Liczni komentatorzy i analitycy, że USA popełnią w Iranie zbrodnie wojenne. Dopytywany o to Trump oznajmił, że zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną jest w takim wypadku konieczny, a "oni" "to zwierzęta". Prezydent USA stwierdził też, że irańska zawieszenia broni przekazana za pośrednictwem dyplomatów z Pakistanu była "istotna", ale "niewystarczająca".

Propozycja Teheranu składała się z 10 klauzul, obejmujących m.in. zakończenie konfliktów w regionie, protokół dotyczący bezpiecznego przejścia przez Cieśninę Ormuz i zniesienie sankcji na Iran.

Termin ultimatum mija we wtorek

Przypomnijmy, że w niedzielę prezydent USA wskazał datę i godzinę upływu ultimatum odblokowania Cieśniny Ormuz. Nie nie wskazuje jednak na to, by władze Iranu zamierzały się zastosować.

"Wtorek, godzina 20:00 czasu wschodniego!" – oznajmił na Truth Social. W Polsce będzie wtedy środa – godzina druga w nocy. Z wcześniejszych zapowiedzi prezydenta wynika, że jeśli Iran nie ogłosi odblokowania Cieśniny Ormuz, USA zbombardują jego infrastrukturę krytyczną. Trump potwierdził to w wieczornym wywiadzie dla "Wall Street Journal". – Jeśli nie jeśli nie odblokują cieśniny do wtorku wieczorem, nie zostaną im żadne elektrownie ani żadne mosty – powiedział. "Stracą wszystkie" – zagroził.

Trump: Otwórzcie tę pie****** cieśninę, wy szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle

W sobotę głowa państwa amerykańskiego zakomunikowała, że Iranowi zostało 48 godzin na odblokowanie wspomnianego szlaku wodnego. "Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz? Czas ucieka – 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło" – napisał Trump w sobotę w serwisie Truth Social.

W niedzielę Trump w ostrych, wulgarnych słowach zwrócił się do władz w Teheranie w kolejnym wpisie na Truth Social. "We wtorek w Iranie będzie Dzień Elektrowni i Dzień Mostu. Nie będzie nic podobnego!!! Otwórzcie tę pie****** cieśninę, wy szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle. Zobaczycie. Chwała Allahowi (Bóg po arabsku-red.) – napisał w niedzielę prezydent USA" Donald Trump.

Czytaj też:

