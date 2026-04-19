Prezydent Iranu uderza w Trumpa. "Kim on jest, aby pozbawiać naród jego praw?"

"Prezydent USA Donald Trump mówi, że Iran nie może korzystać ze swoich praw nuklearnych. (…) Kim on jest, aby pozbawiać naród jego praw?" – powiedział prezydent Iranu, cytowany przez agencję Reuters, powołując się na irańską agencję informacyjną ISNA.

USA i Izrael zaatakowały Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych. Zamknięcie cieśniny Ormuz spowodowało wzrost cen ropy naftowej na całym świecie.

Trump zabrał głos ws. wzbogaconego uranu

Donald Trump powiedział w piątek agencji Reuters, że Stany Zjednoczone będą współpracować z Iranem w celu odzyskiwania wzbogaconego uranu i sprowadzania go z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

"Zamierzamy to zrobić. Wkroczymy do Iranu w spokojnym tempie, zejdziemy na dół i zaczniemy wykopywać przy użyciu dużego sprzętu… Dostarczymy to z powrotem do Stanów Zjednoczonych" – mówił Donald Trump w wywiadzie telefonicznym.

Iran zaprzeczył, jakoby zgodził się na przekazanie Stanom Zjednoczonym swojego wzbogaconego uranu.

"Wzbogacony uran z Iranu nie będzie nigdzie przekazywany; przekazywanie uranu Stanom Zjednoczonym nie jest dla nas opcją" – powiedział później rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmaeil Baghaei w państwowej telewizji.

