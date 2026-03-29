Belweder za czasów I RP

Rezydencja wielkiego księcia Konstantego i cel ataku spiskowców 29 listopada 1830 r., nocą rozpoczynającą powstanie listopadowe. Tutaj grupa członków sprzysiężenia chciała dokonać zemsty na znienawidzonym zarządcy Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości Belweder był siedzibą Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, a po jego ustąpieniu i wyborze prezydenta – głowy państwa. 14 grudnia 1922 r. tutaj Naczelnik przekazał władzę Gabrielowi Narutowiczowi.

Siedzibą prezydenta Belweder pozostawał do zamachu majowego w 1926 r. i po drugiej wojnie światowej, kiedy zamieszkał tutaj kolejny wielkorządca moskiewski – Bolesław Bierut. Później była tutaj kwatera przewodniczącego Rady Państwa, wreszcie od 1989 r. do 1993 r. kolejny raz siedziba prezydenta Rzeczypospolitej.