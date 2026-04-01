"Nie mamy po co iść". Sędzia o decyzji prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego dwoje nowo wybranych przez Sejm sędziów TK – Dariusza Szostka i Magdalenę Bentkowską, którzy złożyli ślubowanie wobec głowy państwa.

Wszyscy sędziowie zostali zgłoszeni formalnie przez prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządzącej. Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani 13 marca: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez Koalicję Obywatelską), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Markiewicz: Cały czas mam nadzieję, że prezydent nas zaprosi

Do sprawy odniósł się w środę na antenie TVP Info sędzia Krystian Markiewicz. Jak zaznaczył, jest mu "jako sędziemu bardzo przykro, że taka sytuacja się dzieje".

– Cały czas zakładam dobrą wolę, jestem optymistą i mam nadzieję, że pan prezydent zaprosi nas do odebrania ślubowania – powiedział sędzia. Jak zaznaczył, "jakaś jaskółka była dzisiaj wśród innych czarnych chmur, że jest to przedmiotem analizy pana prezydenta".

– Wyboru dokonuje Sejm, a nie inny podmiot – podkreślił prawnik. Markiewicz zapewniał, że zależy mu na tym, żeby "standard apolityczności był przeniesiony na Trybunał Konstytucyjny".

Prawnik: Musimy złożyć ślubowanie

Krystian Markiewicz skomentował również informację o analizie dorobku sędziów przez Kancelarię Prezydenta RP.

– Mój dorobek był oceniany zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowym – powiedział sędzia. – Nie wstydzę się swojego życiorysu – dodał. Jak zaznaczył, "życiorysy powinny być analizowane przez Sejm przed powołaniem sędziów", zaś "rola prezydenta jest pasywna".

Markiewicz podkreślił, że głowa państwa nie ma kompetencji pozwalających mu na dokonywanie selekcji sędziów.

– Musimy złożyć ślubowanie – przyznał prawnik. – Bez ślubowania nie mamy po co iść do Trybunału Konstytucyjnego – dodał.

"Prezydencie, odbieraj to przyrzeczenie". Żurek apeluje do NawrockiegoCzytaj też:

"Są dwa zasadnicze powody". Bogucki tłumaczy decyzję Nawrockiego