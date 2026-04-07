Wójcik "negatywnie zaskoczony" zachowaniem Morawieckiego

Debata byłego premiera z PiS i ministra obrony narodowej odbyła się w środę w ramach Europejskiego Forum Rolniczego 2026 w Jasionce pod Rzeszowem. Morawiecki i Kosiniak-Kamysz omówili wiele tematów, wśród nich kwestie obronności, zadłużania państwa oraz problemy rolników.

"W trakcie dwudniowych obrad, debat i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. Konferencji towarzyszą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w sektorze rolniczym" – czytamy na stronie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Wójcik zaskoczony debatą z Kosiniakiem-Kamyszem

Rozmowa wiceprezesa PiS z liderem ludowców zaskoczyła cześć polityków największej partii opozycyjnej. Zdziwienia nie krył m.in. były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

– Nie oglądałem debaty samej, natomiast powiem, że byłem nieco zaskoczony, że doszło do takiej debaty, że debatował pan Mateusz Morawiecki z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czyli z liderem partii, która przykładała rękę do tego, żeby przez dwa lata napadać na różne instytucje demokratycznego państwa, więcej jestem nieco zaskoczony – stwierdził na antenie RMF FM, dodając po chwili, że jego zaskoczenie ma charakter "negatywny".

Wójcik określił jako "zadziwiające" debatowanie z kimś, kto "przez dwa i pół roku łamał demokrację". Stwierdził również, że podczas najbliższego prezydium partii zamierza zapytać, z kim Morawiecki zamierza jeszcze debatować. Zapewnił także, że nigdy nie przyjąłby zaproszenia do rozmowy z Donaldem Tuskiem albo Waldemarem Żurkiem.

